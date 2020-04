Covid-19: sanificazione indispensabile per la fase 2. Eco Service Rimini: metà delle spese rimborsate

Attualità

Rimini

| 12:42 - 23 Aprile 2020

Sanificazione (foto di repertorio).

Nella fase 2, in tempi di emergenza Covid-19, sarà fondamentale per le attività una costante attività di sanificazione per garantire piena sicurezza a lavoratori e clienti. Tra i servizi forniti dall'azienda riminese Eco Service, che opera da 25 anni sul territorio, 500 tra dipendenti e collaboratori, c'è anche un'attività di disinfezione e sanificazione degli ambienti, svolta da personale con alti livelli di specializzazioni. L'amministratore delegato Massimo Pierotti, già ideatore del Tourquoise, in un'intervista al Resto del Carlino spiega: "Utilizziamo attrezzature di ultima generazione, dai prodotti eco compatibili, con massima attenzione all'ambiente". Eco Service impiega una specifica divisione della propria ditta, la "PeSt Control" che opera nel campo delle igienizzazioni, disinfestazioni e derattizzazioni. Il direttore di EcoService rimarca che il 50% delle spese per le sanificazioni è rimborsato come credito d'imposta a tutte le partite iva, fino a 20.000 euro. Il costo di un intervento varia da 100 a 1000 euro. Per un albergo di 40 camere il prezzo varia dai 500 ai 600 euro.