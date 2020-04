Bollette elettroniche solidali: il gruppo Hera gira la differenza alla Caritas Italiana

Attualità

Rimini

| 12:12 - 23 Aprile 2020

Alessandra, una volontaria della Caritas diocesana di Rimini.

Per ogni cliente che passa all’invio elettronico della bolletta, il gruppo Hera donerà 2 euro a favore della Caritas Itlaiana. L’obiettivo è raccogliere entro fine maggio l’equivalente di 25 mila pasti per la popolazione delle regioni servite, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche. L’iniziativa di solidarietà si aggiunge a quelle già attivate dalla multiutility a sostegno di famiglie e aziende in difficoltà.



Fino al 31 maggio è possibile per ogni tipo di cliente attivare l’invio elettronico della bolletta tramite i servizi digitali di energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento e tariffa a corrispettivo puntuale per la gestione dei rifiuti. Oltre a fare una scelta ecologica, ad oggi sarà possibile fare anche una scelta etica e sociale.



Il gruppo consente anche diluizioni dei pagamenti anche fino a dicembre 2020 riguardo le bollette di tutti i servizi erogati dal Gruppo per importi fino a 4500 euro. Per importi superiori saranno definiti piani di rateizzazione specifici. Hera non applicherà su queste agevolazioni alcun interesse passivo e possono essere richieste da tutti i clienti attivi che prima dell’emergenza erano in regola con i pagamenti, telefonando al Servizio Clienti al numero indicato in bolletta.