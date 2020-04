Nelle Marche sempre meno ricoveri e casi positivi al Coronavirus

Attualità

Pesaro

| 09:42 - 23 Aprile 2020

Foto da internet.

Sono 5924 (+47) le persone attualmente affette dalla Covid-19 nella Regione delle Marche, 811 le persone ricoverate (-51), mentre i guariti salgono a 1849 (+24) e le persone in isolamento domiciliare sono 2419 (+63). I morti sono 857 (+11).



Nella provincia di Pesaro e Urbino i casi sono 2347 (+19). Sono decedute altre cinque persone, portando il totale a 466. Anche se i numeri totali sono diversi (nella provincia di Rimini sono stati registrati complessivamente quasi 500 casi in meno di tamponi positivi e quasi 300 morti in meno), l'andamento giornaliero della pandemia si attesta più o meno sulle stesse cifre.