Attualità

Sant' Agata Feltria

| 08:08 - 23 Aprile 2020

La millenaria Rocca Fregoso nel Comune di Sant'Agata Feltria si tinge del tricolore italiano come simbolo di speranza e unione dell'Italia e degli italiani che stanno lottando contro il Covid-19. Dopo numerosi secoli, il monumento torna a donare simbolicamente forza alla piccola comunità per affrontare il futuro. L'iniziativa sponsorizzata dal Comune è stata curata da Ultrasound Eventi e Carlo Bellagamba. L'illuminazione rimarrà per tutto il periodo dell'emergenza. Video di Filippo Giuliani.