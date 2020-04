Programmi per contabilità professionale: come sceglierli e le caratteristiche più utili

Attualità

Nazionale

| 07:56 - 24 Aprile 2020

Programmi per contabilità professionale.

La fase di contabilizzazione e di stesura del bilancio costituisce quasi sempre una preoccupazione per le aziende, i professionisti e i commercialisti che curano queste operazioni, per via della lunghezza dei tempi necessari e della minuzia con cui le analisi devono essere effettuate e i dati incrociati e verificati tra di loro.

L'uso di un programma per la contabilità professionale potrebbe venire in aiuto di numerose categorie di professionisti, per limitare sviste ed errori e per ridurre i tempi di analisi dei dati.



Programmi per contabilità per aziende: vantaggi e caratteristiche

Le caratteristiche che riteniamo più utili, se ad utilizzare un software di contabilità sarà un'azienda, sono:



Possibilità di dividere i dati relativi a diversi clienti o progetti, per controllarli separatamente ed agire su eventuali criticità singole

Facilità d'uso, specie se nel settore di contabilità lavorano più persone con diversi livelli di esperienza

Va da sé che ogni programma per la contabilitàha le proprie peculiarità e prima di essere scelto definitivamente dovrebbe poter essere fatta una prova, o consentito l'accesso ad unper istruire i dipendenti e gli operatori in merito alle funzioni più utili ed interessanti.Se l'azienda si occupa di grossi investimenti a lungo termine può essere davvero utile integrare una funzione di, cioè di valutazione del rischio e del rendimento, che possa individuare problematiche e criticità possibili prima che esse si verifichino e diventino difficili da arginare.Software di contabilità per professionistiA meno che il professionista non lavori singolarmente su un solo cliente prima di passare al successivo, è anche in questo caso fondamentale poter dividere i dati relativi a ogni progetto per analizzarli separatamente. Una funzione che potrebbe essere davvero utile è quella del calendario, da integrare al software, per verificare che ogni pagamento e scadenza siano evasi puntualmente.Poi, a seconda dello specifico tipo di azienda o di attività eseguita, potranno essere più interessanti alcune funzioni rispetto ad altre (per chi ha aziende aperte da poco tempo sarà più necessario impostare limiti di spesa e avvisi se ci fossero degli sforamenti; per chi coordina più collaboratori, magari in remoto, sarà necessario verificare che il lavoro di ognuno proceda regolarmente e puntualmente, e così via): i produttori e gli sviluppatori sono generalmente ben disposti a modificare le impostazione dei propri programmi per renderli più funzionali a seconda delle singole esigenze.Personalizzare la o le schermate non è utile solo a migliorare l'aspetto estetico delle pagine -rendendone più piacevole e costante l'uso- ma anche perdei dati, risalire più velocemente alle informazioni desiderate, valutare in modo più semplice e più rapido la situazione complessiva dell'attività.Un softwaredi contabilità particolarmente vantaggioso e pratico dovrebbe permettere anche di inserire dati provenienti da fonti diversificate (come immagini, ricevute, fatture e scansioni), per integrare il bilancio tradizionale con strumenti utili alla sua interpretazione corretta.Questo genere di personalizzazioni può venire generalmente eseguito in poco tempo direttamente dal cliente, appena presa dimestichezza con il programma; in caso alternativo, è possibile rivolgersi al produttore per personalizzare completamente le pagine e renderle più facilmente leggibili ed intuibili.