Donate 1000 mascherine alle strutture residenziali della Valmarecchia

Attualità

Novafeltria

| 19:33 - 22 Aprile 2020

Mascherine (foto di repertorio).

Un gruppo di cittadine e cittadini della Valmarecchia, accomunati dalla partecipazione al gruppo fb "La Valmarecchia non si lega" ha voluto dimostrare la vicinanza alla popolazione più fragile del proprio amato territorio attraverso la donazione di n. 1000 mascherine alle strutture residenziali locali che ospitano anziani, disabili e immigrati.

L’amministratore della pagina fa sapere che “questo gesto, sta a rappresentare i sentimenti di umanità, solidarietà e giustizia sociale che sono la base etica dell' esistenza stessa del gruppo fb, delle proprie riflessioni interne ed eventuali attività socio- politiche da proporre a livello locale.Tutto ciò a dimostrazione che, anche in tempi di emergenza sanitaria e conseguenti restrizioni nella vita sociale pubblica, il pensiero e la collaborazione fra le persone non si fermano e possono essere alimentati da un buon uso dei social. Speriamo che, questa sofferenza ci aiuti ad eliminare quei pregiudizi che a volte abbiamo nei confronti di persone e cose (es. social), senza scadere nel buonismo e/o qualunquismo.

Il gruppo "La Valmarecchia non si lega" auspica quindi "che ognuno di noi, in questo tempo un po' sospeso, ma anche a volte liberato, possa riflettere sulla propria responsabilità nei confronti del benessere individuale, con la consapevolezza della sua inscindibilità dal benessere collettivo.”