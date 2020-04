Coronavirus in provincia di Rimini, altri 5 decessi e 22 nuovi contagi

Attualità

Rimini

| 17:37 - 22 Aprile 2020

In Provincia di Rimini si sono registrati 22 casi di positività in più al Covid-19 nelle ultime 24 ore. I Comuni interessati dai nuovi contagiati sono Rimini (+15), Cattolica (+1), Riccione (+1), Bellaria Igea Marina (+1), Verucchio (+1), Mondaino (+1). Il totale sale a 1874 (89 residenti fuori Provincia). Cinque i nuovi decessi comunicati: 4 pazienti di sesso maschile di 65, 79, 80 e 81 anni ed 1 di sesso femminile di 67 anni.



Comune numero casi

Rimini 694

Cattolica 231

Riccione 230

Misano Adriatico 118

San Giovanni in Marignano 129

Santarcangelo di Romagna 57

San Clemente 37

Montescudo-Monte Colombo 37

Morciano di Romagna 36

Coriano 67

Novafeltria 28

Bellaria Igea Marina 42

Saludecio 20

Verucchio 19

Pennabilli 10

Mondaino 10

San Leo 7

Montefiore Conca 8

Gemmano 4

Montegridolfo 6

Talamello 3

Poggio Torriana 6

Maiolo 2

Sant’Agata Feltria 1

TOTALE 1.797