Santarcangelo: affidati lavori per sistemazione di tre vie cittadine

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:37 - 22 Aprile 2020

Municipio di Santarcangelo.

Dovrebbero partire nei prossimi mesi i lavori di riqualificazione delle vie Casale, San Vito e Felloniche e dell'area mercatale di San Vito. Proprio in questi giorni l'Amministrazione comunale di Santarcangelo ha infatti affidato alla Società Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini tre interventi di ristrutturazione per un importo pari a 50mila euro, che riguarderanno alcuni tratti di strada particolarmente ammalorati e dell'area destinata a parcheggio che ospita anche il mercato di San Vito. Ovviamente la partenza dei cantieri dipenderà dall’evoluzione delle limitazioni normative imposte dall’emergenza Coronavirus.



Per quanto riguarda via Casale San Vito, i lavori interesseranno un tratto di circa 350 metri che corre lungo la ferrovia, dove l'asfalto non è più presente. In via Felloniche, invece, è previsto il risanamento del tratto di strada in prossimità del lago dove è presente un forte avvallamento. Il progetto curato dall'Amministrazione comunale comprende anche la sostituzione della staccionata che separa l'area mercatale di San Vito dall'alveo del fiume, la bonifica del manto bituminoso danneggiato e una miglior delimitazione dei posti auto.



“Con l'affidamento dei lavori – scrive in una nota l'assessore ai Lavori pubblici, Pamela Fussi – diamo seguito al progetto per la ristrutturazione di alcuni tratti delle vie Casale San Vito e Felloniche definito nei mesi scorsi e che riteniamo particolarmente importante. Infatti, anche se l'intervento non coprirà interamente le due vie, verranno riqualificati proprio i tratti dove il manto stradale è maggiormente rovinato”. “In questo lotto di lavori – prosegue l'assessore Fussi – è stata inoltre inserita l'area dove si svolge il mercato di San Vito al fine di sistemarne l'asfalto e garantire al tempo stesso una maggior sicurezza al percorso pedonale adiacente. Pur nelle condizioni di incertezza legate all’emergenza Coronavirus, come Amministrazione comunale porteremo avanti le fasi propedeutiche alla firma del contratto con la ditta che ha vinto l’appalto, confidando così di poter dar avvio ai cantieri già a partire dai prossimi mesi”.





Verde pubblico, al via i tagli dell’erba e i trattamenti antilarvali



Dopo aver rinviato l’intervento di qualche settimana viste le disposizioni anti-Coronavirus che limitano gli spostamenti, gli operatori di Anthea sono partiti la scorsa settimana e proseguiranno nei prossimi giorni con gli sfalci nelle aree verdi e nelle aiuole, nonché nei giardini delle scuole di Santarcangelo dando priorità alle frazioni diSan Michele, San Martino dei Mulini, Sant’Ermete e San Vito. Concluso il primo ciclo di sfalci, le squadre di Anthea eseguiranno invece un intervento nel parco Cappuccini per il taglio della vegetazione spontanea del sottobosco e la rimozione dei rifiuti presenti.. I tombini oggetto di disinfestazione con prodotti larvicidi verranno contrassegnati in rosso per il primo dei sette cicli di trattamenti programmati, mentre nei passaggi seguenti verrà utilizzato il colore verde, arancio, viola, nero, blu e marrone.Oltre ai trattamenti sulle caditoie pubbliche, è di fondamentale importanza anche l’intervento nelle aree private: per tale ragione, nelle farmacie, parafarmacie e presso lo Sportello al Cittadino del Comune di Santarcangelo saranno in distribuzione i prodotti antilarvali gratuiti. Dal mese di maggio sarà possibile ritirare i prodotti anche presso il banchetto allestito sotto i portici del municipio nelle giornate di venerdì 8, 5, 22, 29 maggio, 5, 12, 19 e 26 giugno e 3 e 10 luglio (dalle ore 8 alle ore 12).I due interventi sul verde pubblico del territorio di Santarcangelo si aggiungono a quelli già realizzati nelle scorse settimane nell’area artigianale dagli operai del Comune e nel parco del Campo della Fiera dalla ditta “L’area verde”. Nel dettaglio, quest’ultimo intervento riguardava la potatura e spollonatura-pulizia delle piante, lo sfalcio di siepi, aiuole e prato, la concimazione e le verifiche sugli impianti di irrigazione.