Santarcangelo: pelletteria "convertita" ora produce mascherine ad hoc per i bambini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:02 - 22 Aprile 2020

La famiglia che gestisce la Pelletteria Il Fiore di Santarcangelo.

Una pelletteria di Santarcangelo, che da inizio marzo ha iniziato a produrre mascherine chirurgiche, ora confezionerà anche delle mascherine per bambini. L'azienda Fiore, come riporta il Resto del Carlino, ha già preparato i primi prototipi. I tessuti presenteranno fantasie diverse, come quelle dei cartoni animati, e i colori delle squadre di calcio. Dall'inizio della conversione l'azienda ha venduto circa 80 mila mascherine in tutta Italia tra farmacie, ferramenta e privati. Il titolare Luca Rossini ha spiegato di aver iniziato a produrre mascherine per bambini dopo aver ascoltato il premier Conte e le sue parole sul fatto che si dovrà andare avanti con le mascherine fino a quando non ci sarà un vaccino per il Covid-19.