Riparte il mercato alimentare all'aperto a Bellaria-Igea Marina: prove di sicurezza

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:39 - 22 Aprile 2020

Il mercato di Bellaria-Igea Marina, aperto con le misure anti Coronavirus.

Allestito nel parcheggio di via Costa per ragioni organizzative, il mercato settimanale di Bellaria-Igea Marina è ripartito mercoledì ed è stato aperto fino alle 13.



Un'iniziativa circoscritta ai banchi del settore alimentare e definita sulla scorta dell'ordinanza regionale n. 61 dello scorso 11 aprile: il tutto, in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle misure anti contagio. Prezioso e robusto, da questo punto di vista, il presidio della zona garantito da Polizia Locale e volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri.