Il Peter Pan di Riccione continua a suonare anche se in streaming: primo maggio contest per dj

Eventi

Riccione

| 12:33 - 22 Aprile 2020

Clorophilla al Peter Pan di Riccione 2019.

#lamusicanonsiferma nemmeno a Riccione, nemmeno online con le dirette streaming del Peter Pan, trasformando l'evento in un festival ma anche un contest in collaborazione con Disco Più, lo storico negozio per dj aperto nel 1979.



Venerdì primo maggio dalle 12 a mezzanotte le pagine Facebook del club romagnolo e dello store di Rimini trasmetteranno un’intera giornata dedicata alla musica, con set provenienti da tutta Italia e diverse performance acrobatiche e circensi di artisti sia italiani che stranieri.



#lamusicanonsiferma sono le dirette streaming che il Peter Pan di Riccione trasmette tutti i fine settimana durante questa fase di quarantena dalla propria pagina Facebook. Il programma del week-end prevede venerdì 24 aprile dalle 21.30 Cocoon Riccione live con Fabe, Emanuel Satie, Gregor Tresher e Michael Klein, sabato 25 aprile Reboot, DJ e producer tedesco che vanta release per Get Physical, Cadenza, Defected, Hommage e Cocoon. Cocoon Riccione è la one night che tutte le estati si svolge alla Villa delle Rose e d’inverno con alcuni eventi spot al Peter Pan.