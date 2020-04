Asta online per aiutare l'ospedale Infermi, alla battitura digitale partecipano 70 artisti

Eventi

Rimini

22 Aprile 2020

Foto da internet.

Grazie alla collaborazione di Ausl Romagna e la partecipazione di più di 70 artisti,venerdì 24 aprile si terrà un'asta di beneficenza per l'ospedale Infermi di Rimini. L'appuntamento si tiene alle 11 su Instagram e termina domenica 26 alle 23. Ogni artista creerà un post sul proprio profilo con l' hashtag #artistiperrimini con una base d'asta di 50 oppure 100 euro (a discrezione dell'artista). Sarà possibile rilanciare sotto il post di 10 euro. Gli artisti che hanno contribuito sono fotografi, illustratori, street artists, incisori, artigiani, grafici, tatuatori, incisori, videomakers, grafici, scultori. I prodotti pertanto sono differenti e a discrezione dell'artista, l'importante è la creatività e la voglia di contribuire.



Seguendo l'hashtag sarà possibile individuare tutte le opere pubblicate dagli artisti.

Chi si aggiudica l’asta si impegna ad effettuare il pagamento tramite bonifico bancario al seguente iban:



IT34W0306913298100000300064 - AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Causale: Insieme per per Ospedale Infermi di Rimini + Nome e Cognome del donatore.



Il donatore poi contatterà l'astista direttamente e , previo invio della copia contabile del bonifico, si metterà d'accordo con il medesimo per la spedizione che verrà effettuata al termine della quarantena, per non sovraccaricare i corrieri.