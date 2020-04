Scacco all'eroina, i Carabinieri della Regina stanano una spacciatrice chietina

Cronaca

Verucchio

12:03 - 22 Aprile 2020

L'eroina sequestrata dai Carabinieri di Cattolica.

Una 31enne chietina pregiudicata e residente a Verucchio è stata arrestata dai carabinieri di Cattolica per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari della tenenza sono arrivati a lei dopo aver acquisito numerosi elementi indiziari circa una sua presunta attività di spaccio di eroina nella provincia e l’analisi dei dati investigativi raccolti, i quali hanno consentito di individuare con certezza il suo nascondiglio a Verucchio. Arrivati a casa sua, i carabinieri l'hanno trovata mentre rientrava a casa e subito, alla vista delle divise, è andata in agitazione, confermando le ipotesi investigative. A fronte della perqusizione sono stati trovati 220 grammi di eroina nella borsa, pronti per essere lavorati e ceduti.



La giovane è in attesa del giudizio direttissimo nela sala udienze della compagnia di Riccione, dove è stato predisposto l’apposito collegamento online con il Tribunale di Rimini, in ossequio alle recenti disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.