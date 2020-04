Quale borgo del Riminese consigli? Il club dei più belli d'Italia lancia il contest Instagram

Eventi

San Leo

| 11:49 - 22 Aprile 2020

La copertina dell'iniziativa lanciata oggi da I Borghi più belli d'Italia.

Per ora non è possibile viaggiare, se non con la fantasia. Ecco in quale contesto nasce il contest fotografico su Instagram #consigliounborgo, ideato dal club de I Borghi più belli d'Italia per eleggere i gioielli più splendenti incastonati nel nostro Paese. E tra quelli presenti nell'elenco caricato nel sito ci sono anche cinque borghi della provincia di Rimini: San Leo, Verucchio, Montegridolfo, Montefiore Conca e San Giovanni in Marignano.



Per partecipare basta pubblicare sul proprio profilo Instagram dal 22 aprile al 10 giugno una foto di uno di questi cinque paesi, con descritta in didascalia la motivazione per cui si raccomanda di visitarli, finendo la frase con “Consiglio il borgo... perché...” e ovviamente l'hashtag del contest. Le immagini devono essere georeferenziate.



Le immagini saranno condivise dall'account dell'associazione e al termine, le 100 immagini selezionate saranno giudicate in base alla popolarità acquisita e a criteri di qualità. In palio, per i primi tre autori classificati, un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia (con un pernottamento + attività esperienziale, valido per due persone).



L'intero regolamento è consultabile al seguente link.