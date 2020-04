Primo appuntamento con "Chiacchiere da banchina", ospiti Ettorre e Chieffi

Eventi

Rimini

| 11:04 - 22 Aprile 2020

Francesco Ettorre e Tommaso Chieffi.

Parte giovedì 23 aprile alle 18.10 "Chiacchiere da banchina" il primo appuntamento in diretta su Facebook dedicato al mondo della vela organizzato dallo Yacht Club di Rimini.

A dare il via alla nuova rubrica live sulla pagina Facebook dello Yacht Club Rimini due ospiti d’eccezione come Francesco Ettorre, presidente della FIV (Federazione Italiana Vela) e Tommaso Chieffi velista pluridecorato. Intervistati da Mauro Melandri, direttore di Zerogradinord, i due ospiti faranno il punto sulla situazione attuale e su come si sta riorganizzando il settore. Tante le novità in vista che coinvolgeranno questo sport saranno raccontate in diretta.



“Era prevista in questi giorni l’inaugurazione della nostra nuova sede – racconta Francesco Zimelli, coordinatore eventi e coordinatore istruttori – Avremmo organizzato tanti incontri e appuntamenti con i più importanti nomi della vela. Ma non ci siamo abbattuti e grazie alla collaborazione con Mauro Melandri abbiamo pensato di invitare virtualmente gli ospiti e organizzare delle dirette live. Un modo per parlare di Vela insieme a tanti amici. Soci e appassionati potranno porre le loro domande on line”.



L’iniziativa dello Yacht Club Rimini ha una doppia valenza: partecipare a una regata online ma soprattutto dare a tutti, giovani velisti alle prime armi o semplici appassionati, la possibilità di confrontarsi contro velisti olimpionici, grandi campioni mettendo alla prova le proprie conoscenze.