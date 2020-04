Il Comune di Coriano sospende i versamenti dei piani di rateizzazione dei tributi

Attualità

Coriano

| 10:42 - 22 Aprile 2020

Foto di repertorio.

La giunta del Comune di Coriano sospende i versamenti dei piani di rateizzazione dei tributi. Dopo lo stanziamento di 20 mila euro per far fronte all'emergenza da nuovo Coronavirus, l’attivazione della raccolta fondi e la distribuzione delle risorse della solidarietà alimentare, arriva dall’amministrazione un altro concreto segnale di aiuto a tutti i cittadini coinvolti dall’emergenza sanitaria (ed ora anche economica).



Tutti coloro che avevano beneficiato della rateizzazione dei debiti tributari a seguito di notifica di avvisi di accertamento o di ingiunzioni, con rate in scadenza nel periodo compreso tra il 31/03 e il 31/07, si vedranno sospesi i versamenti. In questo modo viene data la possibilità di alleviare le difficoltà finanziarie che molte persone e imprese stanno attraversando in questo momento, in attesa di una ripresa delle attività. le rate sospese saranno spostate, senza ulteriore addebito di interesse, alla fine del periodo di rateazione iniziale.