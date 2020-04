Coronavirus, test diagnostici per gli operatori delle Forze dell'ordine, anche nel Riminese

Attualità



| 09:17 - 22 Aprile 2020

Personale di polizia municipale della provincia di Pesaro e Urbino.

«Dopo aver effettuato migliaia di tamponi sul territorio, siamo in grado di procedere sempre più velocemente con i test di positività ai rappresentanti delle Forze dell'ordine». La rassicurazione al settore dopo le sollecitazioni dei sindacati di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza arriva dall'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini. «A Piacenza abbiamo iniziato la scorsa settimana, a Modena saranno avviati da giovedì e con il coordinamento delle prefetture i test sono in fase di avvio anche sugli altri territori».