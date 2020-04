Cattolica: tributi comunali e le spiagge post Covid-19. A confronto Comune e imprenditori

Attualità

Cattolica

| 17:50 - 21 Aprile 2020

Si è svolta questa mattina (martedì 21 aprile) a Cattolica una nuova riunione della Consulta turistica e attività economiche del Comune, per la prima volta in videoconferenza. Dopo aver ascoltato gli argomenti proposti dai partecipanti, tra cui anche il capogruppo del Pd, l’amministrazione comunale ha chiarito le diverse questioni poste sul tavolo. Tra i temi trattati spicca la proposta di rimodulazione dei tempi e degli importi dei servizi e dei canoni dovuti dalle attività. Entrando nel dettaglio si è discusso del servizio rifiuti, acqua, luce e gas, dei canoni demaniali e dei tributi locali e nazionali. Per questi ultimi, come ad esempio l’Imu, si attendono indicazioni dal Governo, che sembrano attualmente orientarsi verso un rinvio. Vi è attesa per le modalità di gestione della ripartenza, per i protocolli che verranno indicati per la cosiddetta “fase 2”. In questo senso l’amministrazione comunale ha tenuto a riportare la sensibilità, più volte dimostrata, degli organi regionali per la gestione del riavvio delle attività produttive. In particolare riguardo ai protocolli necessari alla filiera del turismo che si estenderanno anche alle modalità di gestione delle spiagge libere. Si attende, inoltre, una riscrittura ed aggiornamento dell’ordinanza balneare. Forte sensibilità espressa per il comparto della pesca che, pur rimanendo attivo, risente pesantemente dei riflessi dell’emergenza su tutta la filiera.



Un altro punto su cui ci si è soffermati è la volontà dell’amministrazione comunale di Cattolica di attivare, in tempi brevi, un nuovo sportello operativo che serva da interfaccia ed aiuto per rapportarsi con i vari fornitori di servizi, tra i quali Hera ed Sgr, e al quale rivolgersi per tutti i tributi comunali. Tra gli argomenti affrontati ha trovato spazio anche la discussione sul regolamento afferente il decoro urbano, fortemente voluto e redatto in maniera partecipata solo pochi mesi fa. "Tale regolamento verrà derogato o adattato seguendo il necessario buonsenso, di concerto con la Consulta", spiega l'amministrazione comunale.



L’Amministrazione comunale ha anche informato che, per quest’anno di emergenza, è allo studio degli uffici una norma per aumentare (fino al massimo del raddoppio) la concessione di suolo pubblico senza nessuna maggiorazione di costi. Possibilità ovviamente legata a quelle che sono le necessità di viabilità e mobilità. Per quel che riguarda i fondi destinati ad opere strutturali, quali ad esempio il nuovo lungomare, è stato chiarito che è possibile utilizzare le somme solo per gli scopi per cui è state conseguite, oppure rinunciarvi. Il sindaco Mariano Gennari ha affermato con forza che sarà al fianco dei cittadini e delle categorie per supportare tutte "le rivendicazioni di buon senso"derivanti dall’emergenza in corso.