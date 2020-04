Coronavirus Rimini 21 aprile, 4 morti e 6 nuovi contagi

Attualità

Rimini

| 17:39 - 21 Aprile 2020

Grafico aggiornato al mese di aprile con l'andamento della pandemia in Provincia di Rimini



Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia in provincia di Rimini nel mese di marzo



In Provincia di Rimini si sono registrati 6 casi di positività in più al Covid-19 nelle ultime 24 ore, equamente ripartiti tra ospedale (non in terapia intensiva) e isolamento domiciliare. I Comuni interessati dai nuovi contagiati sono Rimini (3), Misano Adriatico (2) e Montefiore Conca (1). Il totale sale a 1852 (89 residenti fuori Provincia). Quattro i nuovi decessi comunicati: un 85enne e tre donne di 79, 90 e 95 anni. Ben 42 le guarigioni, riscontrate dal doppio tampone negativo, per un totale di 720 pazienti guariti.



Contagi per Comune



Rimini 679



Cattolica 230Riccione 229Misano Adriatico 118San Giovanni in Marignano 129Santarcangelo di Romagna 57San Clemente 37Montescudo-Monte Colombo 36Morciano di Romagna 36Coriano 67Novafeltria 28Bellaria Igea Marina 41Saludecio 20Verucchio 17Pennabilli 10Mondaino 9San Leo 7Montefiore Conca 8Gemmano 4Montegridolfo 6Talamello 3Poggio Torriana 6Maiolo 2Sant’Agata Feltria 1