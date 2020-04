Contributi dal Governo per sanificazione di uffici e mezzi pubblici: al Comune di Rimini 211mila euro

Attualità

Rimini

| 15:38 - 21 Aprile 2020

Sanificazione (foto di repertorio).

Arrivano i contributi dal governo per la sanificazione e l'igienizzazione di uffici, ambienti e mezzi. Lo comunica il Senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. Sono i sette milioni di euro stanziati per la Regione Emilia Romagna, ripartiti poi per i comuni di ogni Provincia. Al Comune di Rimini andranno oltre 211.000 euro, a Riccione 71.000 euro.



Il riparto per i Comuni



Rimini 211.235,61

Bellaria Igea Marina 14.786,30

Casteldelci 1.121,08

Cattolica 65.923,36

Coriano 20.701,09

Gemmano 2.207,57

Maiolo 1.819,55

Misano Adriatico 36.253,49

Mondaino 3.687,63

Montefiore Conca 4.242,77

Montegridolfo 2.729,16

Montescudo Monte Colombo 12.178,72

Morciano 11.709,79

Novafeltria 10.301,93

Poggio Torriana 4.622,64

Pennabilli 4.411,14

Riccione 71.046,73

Saludecio 6.759,82

San Clemente 13.203,48

San Giovanni in Marignano 38.393,57

San Leo 3.889,55

Sant'Agata Feltria 2.222,20

Santarcangelo 22.133,58

Talamello 2.470,10

Verucchio 8.113,49