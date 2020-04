Messa in sicurezza della strada Provinciale Uso, c'è l'accordo per lo studio di fattibilità

Attualità

| 15:06 - 21 Aprile 2020

Strada Provinciale 13 Ponte Uso.

Sarà predisposto entro la fine del prossimo settembre uno studio di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 13-bis, “Prolungamento Uso”. Dopo un ampio confronto, le amministrazioni provinciali di Rimini e Forlì-Cesena, insieme ai Comuni di Santarcangelo, Bellaria Igea Marina e San Mauro Pascoli, hanno infatti raggiunto un accordo che conferisce alla Provincia di Rimini il mandato per predisporre un progetto di fattibilità finalizzato a superare le numerose criticità che interessano la SP13-bis. Per la definizione di tale studio, la Provincia di Rimini anticiperà una somma di 10mila euro, successivamente ripartita tra i cinque enti nell’ambito dell’investimento complessivo che si aggirerà attorno a un milione di euro.