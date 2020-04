Lega chiede il via libera per i lavori di manutenzione in alberghi e stabilimenti balneari

Turismo

Rimini

| 15:01 - 21 Aprile 2020

Panorama della Riviera di Rimini.

Il consigliere regionale riminese della Lega, Matteo Montevecchi, chiede alla giunta regionale di dare il via libera ai lavori di manutenzione negli stabilimenti balneari, comprese aree in concessione e di pertinenza, e negli alberghi di Rimini, evidenziando che in altre località di vacanza essi siano già partiti, e aggiunge: "La nostra è una zona quasi rossa, necessita di un contributo straordinario". Inoltre il consigliere, in merito al tema turismo, chiede al governatore Bonaccini di promuovere, presso la Conferenza Stato-Regioni, le richieste portate avanti dalla Lega a livello nazionale in Parlamento: la sospensione del pagamento del canone demaniale per le imprese balneari, l'estensione dell'Iva agevolata al 10% per la vendita dei pacchetti turistici e per i servizi inerenti agli stabilimenti balneari, la reintroduzione dei voucher per i lavoratori stagionali, lo stop alla direttiva Bolkenstein per gli stabilimenti balneari, buoni vacanza da poter spendere presso destinazioni italiane di un importo pari a 1000 euro a famiglia (con l'intervento diretto anche della Regione) e l'istituzione d un fondo straordinario di sostegno al mancato reddito per tutte le imprese che operano nel comparto turistico.