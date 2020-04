Rimini: centri estivi si faranno. "Ma servono criteri da Governo e Regione"

Attualità

Rimini

| 14:54 - 21 Aprile 2020

A Rimini già diversi genitori hanno chiesto informazione sui centri estivi per l'estate 2020.

Quale futuro per i centri estivi? Il Comune di Rimini preme per la pubblicazione dei bandi e per lo stanziamento dei contributi ad essi attinenti, ma attende che il Governo e le Regioni definiscano criteri e condizioni alla luce del necessario contrasto ai contagi da Covid-19. Il servizio, nel 2019, ha riguardato circa mille tra bambini e ragazzini del Comune di Rimini, tra i 3 e i 14 anni. Come evidenziato dall'assessore ai servizi educativi, Mattia Morolli, sarà necessario lavorare su spazi interni ed esterni, con un maggior numero di gruppi composti da meno bimbi. Inevitabili le rigorose procedure di sanificazione e l'adozione di dispositivi di protezione. "Faremo percorsi formativi per educatori e bambini", precisa Morolli.