La comunità islamica della Valconca dona 3455 euro all'ospedale Infermi

Attualità

Rimini

| 14:10 - 21 Aprile 2020

Ospedale Infermi di Rimini.

La comunità islamica della Valconca ha donato 3.455 euro all'Ospedale Infermi di Rimini per fronteggiare l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus. La somma è stata raccolta tra i fedeli della comunità in segno di vicinanza al territorio in questo delicato momento.

"Siamo parte in tutto e per tutto in questa provincia e il nostro è un gesto, umile, per dimostrarlo. Il nostro auspicio è che tutti insieme possiamo uscire più forti di prima da questa drammatica emergenza - spiegano dall'associazione - Il nostro sentito ringraziamento va a tutti gli operatoti sanitari e a chi ogni giorno lotta per salvare le vite".