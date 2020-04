Contributi affitto 2019: Rimini, la graduatoria provvisoria del bando

Attualità

Rimini

| 14:07 - 21 Aprile 2020

Contributi per l'affitto.

È in pubblicazione al link https://bit.ly/graduatoria-provvisoria-affitto-2019 la graduatoria provvisoria del bando per contributo affitto 2019. Entro il 22/05/2020 gli interessati potranno presentare ricorso indirizzato al Capo Dipartimento Servizi di Comunità del Comune di Rimini. Tutte le domande la cui posizione in graduatoria è preceduta da un doppio asterisco dovranno essere regolarizzate dagli interessati entro la data del 22/05/2020, pena la loro esclusione dalla graduatoria definitiva.



Si tratta della graduatoria provvisoria relativa solamente alle domande ammesse. Gli effettivi beneficiari dei contributi saranno invece inseriti nella graduatoria definitiva di prossima pubblicazione. Ad avvenuta approvazione della graduatoria definitiva, e sulla base delle risorse disponibili, saranno dunque individuati i nuclei familiari che potranno beneficiare del contributo. Le domande individuate verranno sottoposte ai controlli sulle autocertificazioni. Terminate le operazioni di controllo si procederà all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al beneficio e all'erogazione dei contributi.