Fattura elettronica regime forfettario: quali sono le novità

| 08:04 - 27 Aprile 2020

Regime forfettario, fattura elettronica.

Le novità introdotte nel nuovo Decreto Fiscale 2020 hanno modificato nuovamente i limiti e le disposizioni per il regime forfettario, unito al vecchio Regime dei Minimi. Dal 1° gennaio 2020 sono stati attivati i nuovi requisiti di accesso e le nuove tassazioni inerenti al Nuovo Regime Forfettario 2020.

Tra le novità più importanti troviamo i limiti dei ricavi e dei compensi fino a 65.000 euro e l’applicazione della flat tax al 15% (5% in caso di startup a regime forfettario). La flat tax al 20% per i ricavi e compensi fino a 100.000 euro è stata ufficialmente eliminata.



La seconda importante novità riguarda la fattura elettronica, non obbligatoria per i contribuenti nel regime forfettario con un fatturato annuale fino a 30.000 euro per i redditi di lavoro dipendente o assimilati e fino a 20.000 euro lordi per le spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori.

Tutti i contribuenti che scelgono di aderire alla e-fattura in regime forfettario hanno accesso ad incentivi da parte dello Stato Italiano.

Fattura regime forfettario 2020 dicitura e bollo: come funziona?

Software gestionali per fattura elettronica regime forfettario

Dati anagrafici mittente (ragione sociale o nome e cognome, indirizzo, partita Iva, codice univoco)

Dati anagrafici destinatario (ragione sociale o nome e cognome, indirizzo, partita Iva o codice fiscale, codice destinatario)

Qualità e quantità beni o servizi;

Tutti i dati indicati all’ art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ;

; Indicazione al regime forfettario (da inserire nel campo regime fiscale );

); Dicitura bollo da 2 euro;

Contributo INPS 4%.

I contribuenti che possiedono tutti i requisiti per aprire una nuova attività e aderire al regime forfettario non devono superare la soglia dei 65.000 euro inerente al fatturato annuale.Aderire allanon è obbligatorio ma, per motivi di natura pratica, è consigliato anche ai soggetti titolari di partita Iva a regime forfettario, in particolar modo per coloro che collaborano con grandi imprese e società estere.Al contribuenteche aderisce alla fatturazione elettronica, con il fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, sarà effettuata una, che sarà ridotto di un anno, passando da 5 a 4 anni.Il soggetto a regime forfettario deve applicare in fattura lapari a 2 euro, qualora l’. Ilviene inserito attraverso un apposito codice, generalmente identificato come #RF, che sostituisce il codice dell’Iva ordinaria.Nella fattura del contribuente forfettario va riportata un'apposita dicitura: "".prevedono soluzioni adatte anche ai lavoratori autonomi, professionisti e startup che aderiscono a regimi agevolati, come il nuovo regime forfettario 2020.Attraverso soluzioni low cost, è possibile creare unain modo semplice e veloce, compilando i campi con i codici relativi al proprio regime Iva di appartenenza.Unadeve contenere: