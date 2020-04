Rimini, "rivoluzione" per la sosta in via Lavatoio: nuovi stalli liberi e attraversamento pedonale

Attualità

Rimini

| 13:47 - 21 Aprile 2020

Via Lavatoio Rimini.

Sono partiti venerdì scorso i lavori di riqualificazione funzionale e di miglioramento della sicurezza programmati nella via Lavatoio a Rimini. Un intervento previsto tra le attività strumentali alla gestione del Servizio Integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio stradale, fortemente voluto dai residenti che da tempo segnalavano problemi legati alla sosta indiscriminata, oltre alla mancanza di un percorso pedonale protetto.



Dopo il confronto con i residenti infatti e il sopralluogo dei tecnici del settore Lavori Pubblici, è stata individuata la risoluzione della problemi legati alla sicurezza, con diverse modalità: la realizzazione di un percorso pedonale protetto da paletti dissuasori della sosta; la realizzazione di stalli di sosta liberi, stalli moto e uno stallo di sosta carico e scarico; un attraversamento pedonale; e la realizzazione, in via Montefeltro di altri stalli di sosta per auto, oltre a quelli per le moto all'incrocio con via Lavatoio.



La realizzazione dell'intervento, che è stato affidato ad Anthea, è previsto entro una settimana, se le condizioni meteo consentiranno la prosecuzione dei lavori.