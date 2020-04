Violentata e picchiata nell'ex camping di Viserbella: donna in ospedale

Cronaca

Rimini

| 12:39 - 21 Aprile 2020

Auto Polizia (foto di repertorio).

Sono in corso indagini della Polizia su due rumeni, un cinquantenne e un 36enne, in relazione alle violenze sessuali e alle minacce perpetrate su una 50enne ucraina, tenuta prigioniera in un ex camping a Viserbella. I due uomini sono stati identificati e sono indagati a piede libero per le ipotesi di reato di violenza sessuale, lesioni personali e minacce, mentre la donna è in ospedale per le ferite subite (30 giorni di prognosi). L'intervento degli agenti della squadra Volante è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, a seguito di una segnalazione su persone che erano state viste occupare lo stabile in disuso. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica, Davide Ercolani, e affidate alla squadra mobile della polizia. Secondo quanto ricostruito al momento dagli inquirenti, uno dei due ha violentato e picchiato la donna, mentre l'altro, impugnando un'accetta, avrebbe minacciato la malcapitata. I due indagati sono assistiti dagli avvocati Andrea Muratori e Valentina Vulpinari.