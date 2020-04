L'istituto di vigilanza Cittadini dell'ordine compie 150 anni: attività garantita anche in emergenza

Attualità

Rimini

| 12:16 - 21 Aprile 2020

Cittadini dell'Ordine.

Sicurezza negli ospedali, nelle cliniche e nei supermercati: sono alcune delle attività garantite nel Riminese dall’istituto di vigilanza Cittadini dell’Ordine.



Le guardie particolari giurate proseguono infatti anche in queste settimane di emergenza il loro lavoro per salvaguardare la sicurezza di operatori sanitari, pazienti e cittadini. Uno sforzo supplementare in questo difficile momento per il Paese, che coincide proprio con il 150esimo compleanno dell’azienda, che ha in Romagna il territorio di maggiore riferimento, rappresentando anche la realtà con la maggiore presenza capillare.



Un momento che ha spinto il proprietario Goffredo Cremonte Pastorello, della storica famiglia fondatrice dell’istituto nonché ideatrice della vigilanza privata in Italia e in Europa, a ringraziare pubblicamente tutti i lavoratori sulla stampa nazionale, ripercorrendo così tutti i momenti difficili percorsi a fianco dell’Italia e degli italiani, come augurio e incoraggiamento per tutto il Paese.