Italian exhibition group ogni giorno in contatto con clienti, associazioni e media

Attualità

Rimini

| 11:56 - 21 Aprile 2020

Le fiere non si fermano davanti all’emergenza Covid-19. Anzi, accelerano. Italian Exhibition Group dai suoi quartieri fieristici e congressuali di Rimini e Vicenza e dalle sue sedi di Arezzo e Milano mantiene un presidio quotidiano dei mercati internazionali delle sue 48 manifestazioni e dei suoi 190 fra congressi ed eventi.



Forte di un 2019 record con i migliori risultati di bilancio di sempre, sta lavorando non solo sullo sviluppo dei suoi appuntamenti del secondo semestre ma intensifica il rapporto quotidiano con stakeholders e clienti, creando valore e sviluppo attraverso nuovi contenuti.



Con il suo magazine internazionale VO+ Italian Exhibition Group dà voce ai protagonisti mondiali del settore con un appuntamento quotidiano di giornalismo digitale nel segno dell’eccellenza. Attività digital rafforzate per RiminiWellness, voce iconica di un settore da 10 miliardi di euro e appuntamento internazionale cardine per gli amanti del fitness da oltre 15 anni, spostato giusto qualche giorno fa da fine maggio a fine agosto. In attesa dell'appuntamento 2020 ha preso vita #RWatHome, caso mediatico ripreso da tv e quotidiani nazionali. Sul sito e sui social RiminiWellness diventa una “palestra virtuale” e chiama a raccolta gli utenti con programmi di allenamento, idee per attrezzi homefitness, consigli su alimentazione e integrazione per consentire agli appassionati di mantenersi in forma restando a casa.



Giornate chiuse che assumono colore attraverso i tutorial di Abilmente, il Salone delle Idee Creative di IEG che non interrompe la voglia di creatività e manualità del pubblico. Blogger e artigiani handmade ed espositori intervengono e suggeriscono online nuove idee con cui cimentarsi, una community che mette in circolo idee con l’hashtag #abilmentecontinua.