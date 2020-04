Coronavirus Conte: "Piano riaperture entro settimana, si applica da 4 maggio"

Attualità

Nazionale

| 09:12 - 21 Aprile 2020

Giuseppe Conte (Foto Ansa).

Il piano per la fase due arriverà «prima della fine di questa settimana, ragionevolmente a partire dal prossimo 4 maggio». Lo annuncia il premier Giuseppe Conte su Facebook, invitando a essere meno ingenerosi nei giudizi su come l'Italia sta affrontando l'emergenza. «Smettiamola di essere severi con il nostro Paese. Tutto il mondo è in difficoltà. Possiamo essere fieri di come stiamo affrontando questa durissima prova».



Il piano per le riaperture avrà «un'impronta nazionale, perché deve offrire una riorganizzazione i modi di lavorare e spostarsi, nuove regole per le attività commerciali. Dobbiamo agire sulla base di un programma nazionale, che tenga pero' conto delle peculiarità territoriali»



Intanto il 27 aprile potrebbe essere la data di ripartenza delle aziende che lavorano per la maggior parte con l’estero, dei cantieri pubblici e privati. È il segnale che il Tavolo per il lavoro della Provincia di Rimini ha presentato alla Regione. Il presidente della Provincia Riziero Santi ricorda che tutto ciò dovrà avvenire con la massima cautela e sicurezza.