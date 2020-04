Due tonnellate di spesa per famiglie in difficoltà: il regalo del Rotary Club Rimini I generi alimentari sono stati consegnati presso i locali della Mensa di S. Antonio in Via della Fiera

Attualità Rimini | 08:51 - 21 Aprile 2020 In questo momento di grandissime difficoltà economiche per molte famiglie, il Rotary Club di Rimini ha ritenuto giusto dedicare risorse alle strutture che sostengono i più bisognosi. Nella fattispecie il Rotary Club Rimini ha provveduto all’acquisto di un ingente quantitativo (due tonnellate) di generi alimentari conservati con i quali verranno allestiti pacchi da donare alle famiglie che, a causa dell’attuale emergenza hanno visto un sensibile peggioramento delle proprie condizioni economiche. Lunedì pomeriggio è avvenuta la prima consegna di prodotti presso i locali della Mensa di S. Antonio in Via della Fiera, alla presenza del Presidente Alessandro Andreini e del referente della Commissione Progetti Roberto Muccini. Nei prossimi giorni si provvederà alla consegna di un egual quantitativo di prodotti presso la sede del Banco di Solidarietà. Quanto donato consentirà di sostenere una cinquantina di famiglie del nostro territorio, con la consegna di due pacchi di alimenti al mese.