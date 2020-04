Riccione chiede una convocazione urgente dell’ufficio di presidenza della Conferenza Sanitaria

Attualità

Riccione

| 17:48 - 20 Aprile 2020

L'ingresso del pronto Soccorso dell'Ospedale.

Una convocazione urgente dell’ufficio di presidenza della Conferenza sanitaria sociale territoriale della Romagna (CTSS) è stata chiesta questa mattina, lunedì 20 aprile, con una lettera indirizzata al presidente CTSS Michele De Pascale, dal sindaco di Riccione, Renata Tosi. L’oggetto della convocazione è l’emergenza Covid-19. “In queste ore così gravi per la nostra popolazione e le nostre amministrazioni chiamate a svolgere impellenti funzioni e fornire urgenti risposte, non può mancare l'appoggio e l’attivazione dell’Ufficio di presidenza”.

Viene quindi chiesto un serio momento di riflessione su diversi temi come quella della riorganizzazione ospedaliera, i medici di base, le analisi sierologiche, la medicina del lavoro e la refertazione del nulla osta igienico sanitario. Si ricorda che il CTSS è l'organismo di indirizzo e controllo dell’Ausl Romagna e l’Ufficio di presidenza è composta dai vari sindaci della Romagna.