| 17:01 - 20 Aprile 2020

Rifiuti nel parcheggio di via Simonini.

Continuano le segnalazioni sui rifiuti abbandonati in città. Una nostra lettrice ci segnala un cumulo di rifiuti di vario genere, lasciati nel parcheggio di via simonini davanti all ingresso del ristorante Bio kitchen. "Questa mattina ennesimo sacchetto, soprattutto nelle ultime settimane qualcuno si permette di lasciare sacchetti presso un parcheggio".