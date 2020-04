VIDEO Morrone (Lega): "Gemellaggi con Romagna per vacanze sicure"

Attualità

Rimini

| 14:31 - 20 Aprile 2020

Gemellaggi turistici per rilanciare il turismo in Romagna e offrire una vacanza di qualita' e in sicurezza dopo l'emergenza coronavirus. La proposta viene dalla Lega con il deputato Jacopo Morrone che spiega alla 'Dire': "Proprio mentre il governatore della Campania De Luca, fronte della prossima stagione estiva ormai alle porte, ipotizza un divieto di ingresso per i turisti da fuori regione noi facciamo una proposta che va nella direzione opposta. Facciamo- continua il parlamentare- un appello ai sindaci romagnoli, e ringrazio quelli che hanno gia' aderito, per fare gemellaggi e accordi con conseguenti offerte speciali per tutti i turisti che vengono dalle zone piu' danneggiate dall'emergenza sanitaria, quindi con i sindaci della Lombardia, del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia". L'obiettivo e' permettere a tanti turisti di "passare qualche settimana di vacanza nella nostra riviera romagnola, un turismo enogastronomico, balneare, culturale nell'ottica dell'accoglienza, con gli standard di sicurezza, dando la garanzia di un servizio ottimale che la Romagna ha sempre assicurato". (Dire)