Mascherine chirurgiche, terminata la distribuzione ai cittadini riminesi

Attualità

Rimini

| 14:04 - 20 Aprile 2020

Oltre 67mila mascherine chirurgiche consegnate dalla Regione Emilia Romagna.

“E’ stato un impegno importante – è il commento dell’assessore alla Protezione civile del Comune di Rimini Anna Montini - ma che con il lavoro e l’abnegazione di molti siamo riusciti a portare a termine nei tempi prefissati, i più rapidi possibili, riuscendo a consegnare ai cittadini riminesi tutte le 67.450 mascherine chirurgiche consegnate dalla Regione Emilia Romagna attraverso la rete della Protezione civile comunale e del Coordinamento provinciale.

Un impegno di centinaia di uomini e donne che si sono messe a disposizione volontariamente come Protezione Civile, Scout Agesci e Team Bota per questo compito, umano e sociale al contempo, a cui si sono affiancate realtà imprenditoriali importanti del nostro territorio come Maggioli group, per la stampa, e in particolar modo Robopac di Aetna Group, per il confezionamento di ogni singola mascherina, che non hanno esitato a mettere gratuitamente a disposizione tecnologie, risorse umane, intere giornate di lavoro e competenze affinché riuscissimo, tutti insieme, in un compito complesso che senza quell’apporto non avremmo potuto portare a compimento in tempi così veloci.



L'amministrazione comunale ringrazia i titolari di Aetna Group, loro maestranze e tutta la comunità riminese per questo gesto di grande generosità.