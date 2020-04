Anche a Cattolica #laculturanonsiferma: ogni giorno un appuntamento su Facebook

Attualità

Cattolica

| 13:37 - 20 Aprile 2020

La copertina dell'iniziativa del Comune di Cattolica.

Nonostante la sospensione dei servizi di apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura prorogata almeno fino al 3 maggio, il centro culturale polivalente con biblioteca annessa, ma anche il museo della Regina e il teatro della Regina di Cattolica continuano a tenere aggiornati sulle attività culturali attraverso l'evento Facebook del Comune di Cattolica "#LaCulturaNonSiFerma" e le singole pagine social dei diversi Istituti, proponendo una ricca offerta culturale fruibile da casa, per poter rimanere in contatto con l'arte e la cultura anche in questa difficile circostanza.



Notizie utili, spazi dedicati ai più piccoli e ricordi vi terranno compagnia con un ricco programma settimanale, per continuare insieme a condividere, anche restando a casa, frammenti di letteratura, arte, cultura, teatro, musica e saperi.