Coronavirus: prorogati termini Premio Giornalistico "Sid Diabete Ricerca"

Sanità

Rimini

| 12:41 - 20 Aprile 2020

Diabete, fino al 1° novembre per partecipare a un premio giornalistico.

Sono stati prorogati all'1 novembre 2020 i termini per partecipare al IV premio giornalistico 'Sid-Diabete Ricerca', istituito dall'Associazione 'Diabete Ricerca', dalla 'Fondazione Diabete Ricerca' e dalla 'Societa' Italiana di Diabetologia' con lo scopo di riconoscere e stimolare la corretta divulgazione scientifica di tematiche riguardanti il diabete mellito. Il premio vuole essere un omaggio allo stile e al modo di svolgere questa professione con competenza, rigore, sintesi, completezza di contenuti, chiarezza di linguaggio e capacita' di divulgazione delle notizie. Il riconoscimento, dell'ammontare di 2.000 euro per ciascuna delle categorie individuate - Agenzie di stampa e carta stampata, Radio-Televisioni, Web e servizi on line - verra' assegnato da una giuria composta dall'Ufficio di Presidenza della Societa' Italiana di Diabetologia e da due giornalisti, e sarà consegnato in occasione dell'inaugurazione del 28esimo congresso nazionale Sid a Rimini dal 5 all'8 dicembre 2020. Chi avesse gia' inviato gli elaborati non dovra' inviarli nuovamente. Cosi' in un comunicato la Sid.