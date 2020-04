Anche Casa Madiba raccoglie cibo e vestiti per persone meno abbienti con la Staffetta solidale

Attualità

Rimini

| 11:00 - 20 Aprile 2020

Casa Madiba Network di Rimini lancia la Staffetta solidale, un servizio di mappatura urbanistica a partire dai quartieri di residenza degli attivisti e delle attiviste nel network all'interno dei confini del Comune di Rimini per per favorire il lavoro di prossimità nella costruzione della rete solidale, attraverso il ritiro di alimenti a lunga conservazione e vestiario (possibilmente in buono stato, già lavato ed igienizzato) da destinare alla preparazione di pacchi viveri per chi ne ha bisogno.



Per partecipare è valido il numero 371 4427310, attivato per le emergenze attraverso cui si possono segnalare, oltre alle proprie disponibilità, anche situazioni di persone in difficoltà e richieste di aiuto. Per partecipare alla Staffetta basta inviare un messaggio (anche via Whatsapp) indicando la tipologia di materiale da ritirare, quantità e indirizzo.



Continua a essere attiva, assieme a tutte le iniziative rinforzate per far fronte all'emergenza Coronavirus, la raccolta fondi per aiutare Casa Don Andrea Gallo e ora anche la Staffetta, al fine di contribuire all'acquisto di approvvigionamenti alimentari, prodotti per l'igiene della casa e degli abitanti, dispositivi di protezione, gel e prodotti sanificanti.



Le donazioni possono essere fatte sull’Iban dell’associazione Rumori Sinistri all'Iban IT 68B0327324200000300106272