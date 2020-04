Show al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini, donna si fa lo shampoo con il gel disinfettante

Cronaca

Una brasiliana di 57 anni si è presentata ubriaca al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini dicendo di avere un forte dolore alla schiena. Incapace di controllarsi, dopo essere inciampata da sola si è messa in bagno a lavarsi i capelli con il gel disinfettante per tenere lontano il Coronavirus. A causa del disturbo provocato al personale sanitario del triage è stata presto raggiunta dalla polizia, allertata con una chiamata dagli operatori. All'arrivo degli agenti però ha dato in escandescenze, tanto che è stata denunciata per resistenza e interruzione di pubblico servizio.