Summertime, arriva su Netflix la nuova serie ambientata sulla riviera Romagnola

Attualità

Cesenatico

| 09:13 - 20 Aprile 2020

Debutterà mercoledì 29 aprile su Netflix la nuova serie Summertime, una storia d'amore estiva a puntate ambientata sulla riviera Romagnola. Le riprese sono state girate per tutta l’estate scorsa prevalentemente a Cesenatico. Oltre 2000 persone hanno partecipato ai provini che si sono svolti tra Cesena, Cesenatico, Ravenna e Rimini. La serie si compone in otto episodi, è diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi e ispirata all’opera letteraria "Tre metri sopra il cielo" di Federico Moccia.



La Trama Ale e Summer sono i due protagonisti, due ragazzi che provano un’attrazione innegabile ma che arrivano da mondi profondamenti diversi. Ale è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Summer è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccerà allo schiudersi dei primi ombrelloni sulla spiaggia e crescerà forte e vibrante assieme al sole dell’estate. Per entrambi, le vacanze saranno un viaggio indimenticabile che li porterà lontano da quello che erano prima di conoscersi.