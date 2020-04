Piogge da forti a molto forti in provincia di Rimini, c'è l'allerta gialla su tutta la Regione

Attualità

Rimini

| 08:38 - 20 Aprile 2020

Foto di repertorio.

Inizio di settimana con cielo molto coperto e precipitazioni diffuse su tutto il territorio, localmente a carattere di rovescio o temporale, come in Valmarecchia. Piogge in parziale attenuazione lungo la bassa in orario pomeridiano. In serata permangono piogge moderate e continuative sui rilievi, assumeranno carattere intermittente ed intensità debole/moderata altrove, con esaurimento dei fenomeni sulla bassa pianura emiliana. Temperature minime in aumento, con valori di 9/14°C e massime in diminuzione, con valori di 12/16°C. Venti deboli/moderati dai quadranti orientali con rinforzi lungo la costa. Mare: da mosso a molto mosso.



Previsioni a cura del Centro Meteo emilia-Romagna.