Attualità

Pesaro

| 08:17 - 20 Aprile 2020

L'ingresso dell'ospedale San Salvatore.

Nella Regione Marche sono 5769 le persone attualmente positive al nuovo Coronavirus (+48), di cui 2312 nella sola provincia di Pesaro e Urbino (+19), che rimane in cima alla classifica per numero di casi.

I ricoveri in terapia intensiva calano a 86, quelle in area semi intensiva 196, in reparti non intensivi 312. I decessi in tutto 822 (+15), di cui 449 in provincia (+10).