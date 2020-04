Lutto nel mondo del calcio riminese, Paolo Bracalenti non ha vinto la sua lotta contro il Coronavirus

Sport

Riccione

| 08:09 - 20 Aprile 2020

Il calcio romagnolo piange la scomparsa prematura dell'allenatore, ma anche dirigente del Riccione Calcio 1926 Paolo Bracalenti detto Il Baffo, già presidente di Tre Villaggi (braccio destro di Giorgio Grassi, attuale presidente del Rimini Calcio) poi diventata Fya Riccione. È morto a 66 anni dopo aver contratto il nuovo Coronavirus. Era ricoverato da pochi giorni all'ospedale Infermi.



In un bel video anche il ricordo, commosso e difficile, di Tiziano Marzi, Cinzio Berardi, Arianna Fabbri e Andrea Signorini.







Alcuni messaggi di cordoglio

Oggi è un altro giorno triste per il calcio giovanile e dilettantistico, ci ha lasciato Paolo Bracalenti, storico dirigente e presidente del Tre V e della Fya Riccione. Siamo stati avversari sui campi di calcio, abbiamo condiviso tante battaglie ma soprattutto la stessa passione per vedere i nostri bambini e ragazzi correre dietro a un pallone. Caro Paolo, torneremo a giocare anche per te e per tutti quei cari che questo maledetto virus ci ha portato via. Vis Misano porge le più sentite condoglianze alla famiglia Bracalenti.