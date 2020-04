Cambio dignitoso per chi usa le docce sociali, la Caritas di Rimini cerca vestiti usati

Attualità

Rimini

| 07:56 - 20 Aprile 2020

Il direttore della Caritas diocesana Mario Galasso con la Croce rossa italiana.

La Caritas diocesana di Rimini lancia un appello alla dignità: “Abbiamo bisogno di voi per permettere il cambio a chi viene e a fare la doccia in Caritas”.



Si cercano quindi: felpe, pantaloni (in modo particolare jeans), tute, giacchetti leggeri, magliette, polo, camicie. Si raccoglie il vestiario nella sede della Caritas in via Madonna della Scala n. 7, dale 9 alle 13, e dale 14 alle 17.



L'utilizzo delle docce da parte di bisognosi e senza fissa dimora è stato autorizzato da parte del Comune. Per operare nella massima sicurezza, sono state coinvolte la Protezione civile e la Croce rossa italiana, con il supporto della rete delle Unità di strada per senza dimora.