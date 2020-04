Rimini: torna il maltempo con piogge abbondanti e deciso calo termico

Attualità

Rimini

| 14:07 - 19 Aprile 2020

Tre giorni di pioggia in arrivo sul riminese.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 19/04/2020 ore 13:30



Lunedì 20 Aprile 2020



Avvisi: Allerta di Protezione Civile per frane e piene dei corsi d’acqua minori.

Stato del cielo: Molto nuvoloso o coperto su tutto il territorio.

Precipitazioni: piogge moderate e tendenzialmente diffuse su tutto il territorio, localmente a carattere temporalesco nottetempo e al primo mattino sui rilievi. Temporanea attenuazione nelle ore serali.

Temperature: minime in aumento, comprese tra +9°C e +14°C, massime in diminuzione, comprese tra +13°C e +15°C.

Venti: deboli/moderati orientali con rinforzi lungo la costa.

Mare: da mosso a molto mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 21 Aprile 2020



Stato del cielo: Da coperto a molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli/moderate e maggiormente consistenti sui rilievi, in attenuazione dalla seconda parte del pomeriggio.

Temperature: in diminuzione: minime comprese tra +7°C e +12°C, massime comprese tra +8°C e +13°C.

Venti: localmente moderati al mattino da Nord-Est lungo la costa, in successiva attenuazione.

Mare: prevalentemente mosso.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 22 Aprile 2020



Stato del cielo: Molto nuvoloso.

Precipitazioni: deboli o localmente moderate e a carattere irregolare nel corso della giornata, in attenuazione nella seconda parte di giornata.

Temperature: in diminuzione nei valori minimi, compresi tra +5°C e +10°C, stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi, compresi tra +11°C e +13°C.

Venti: deboli orientali con locali rinforzi da Nord-Est lungo la costa.

Mare: mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: Condizioni in graduale miglioramento sebbene con possibilità di residue piogge nella prima parte di Giovedì 23 Aprile in successivo esaurimento. Fine settimana che trascorrerà all’insegna di maggiore stabilità. Temperature in nuovo aumento, valori massimi fin sui +19/21°C.

