Virus: foto spiaggia Rimini su Bbc, la foto, piace al momento a oltre 45mila persone

Attualità

Rimini

| 12:58 - 19 Aprile 2020

La foto che ha fatto il giro del mondo.

Venerdì, per raccontare l'attività di controllo - anche con l'uso di droni - sulle spiagge e sui parchi, chiusi dalle misure anti-coronavirus, il Comune di Rimini, aveva pubblicato sul suo sito delle fotografie scattate dall'alto. Una di queste, con un uomo sdraiato su un lettino a prendere il sole sull'arenile deserto attorniato da due uomini della Polizia Locale arrivati con dei quad, è rotolata sulle pagine social degli utenti del Web di mezzo mondo tanto da finire persino su quelle della Bbc che l'ha rilanciata sul suo profilo Instagram dove ha raccolto i 'like' di oltre 45.000 persone ma anche scatenato decine di commenti, alcuni anche polemici, sull'operato dell'Amministrazione riminese. "Rimini - si legge nella didascalia che accompagna la foto- è una delle località balneari più famose d'Italia, con 15 km di spiagge sabbiose. La polizia locale ha usato i droni per sorvegliare parchi e spiagge dall'alto e segnalare alla polizia a terra persone che infrangono le regole del lockdown. Fa parte delle misure per combattere la diffusione del coronavirus". La foto, piace - al momento - a 45.522 persone. Sotto, i commenti che vanno da "questo non è necessario" a "è stanco di esser rinchiuso come un prigioniero", da "in questo momento così pesante dobbiamo stare a casa" a un perentorio "siete dei dittatori". C'è chi si limita ad apprezzare l'immagine, scrivendo 'bella vista', chi plaude al comportamento dell'Amministrazione riminese, chi apprezza con un "wow, Rimini bellissima città" e chi, invece, ironizza dicendo che l'uomo solitario "sta facendo distanziamento sociale", chi titola la foto con un "l'ora d'aria del prigioniero", e chi si dice sicuro che "non sta infrangendo alcuna regola" mentre, e sono diversi, c'è chi dice "pensate se tutti andassero al mare a prendere il sole...".