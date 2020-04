Coronavirus: San Marino, sei nuovi positivi. Ma si fanno tamponi a ritroso sugli asintomatici

Attualità

| 12:25 - 19 Aprile 2020

Ospedale di Stato di San Marino.

Grafico aggiornato con l'andamento della pandemia nella Repubblica di San Marino



L'andamento della pandemia nel mese di marzo



A San Marino nelle ultime 24 ore sono sei i casi di positività in più. Ma sul dato c'è un post scriptum importante. Dal 7 aprile infatti con l'esecuzione di test sierologici e tamponi analizzati dal Laboratorio Analisi di San Marino è iniziata l’indagine specifica della ricerca del virus Sars CoV-2 nella rete dei contatti stretti delle persone già positive, anche su individui asintomatici. Risulta quindi da tali ambiti la quasi totalità dei nuovi casi positivi registrati da allora. Questo spiega il numero di nuovi casi, negli ultimi 7-8 giorni, con una percentuale minima di ricoverati in ospedale. Si tratta di persone asintomatiche o che hanno passato i sintomi, ma che risultano positive al tampone. A oggi (19 aprile) i casi positivi sono 362 a cui si aggiungono 60 guariti (persone che dopo non aver più manifestato sintomi hanno anche passato la prova del doppio tampone negativo) più 39 deceduti (nessuno nelle ultime 24 ore). In totale, dal 27 febbraio, la Repubblica del Titano ha registrato 461 casi di positività al Covid-19. Il tasso di mortalità (considerando il totale dei casi) è dell'8,46%

In ospedale rimangono in terapia intensiva quattro pazienti (tre donne e un uomo), nel reparto infettivi in isolamento due dimissioni e dodici degenze (6 uomini e 6 donne). Le percentuali: 1,1% di pazienti in rianimazione, 3,3% in ospedale in isolamento, il 95,6% in isolamento domiciliare.