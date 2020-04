Addio a Luigi Valentini, scomparso lo storico imprenditore di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:39 - 19 Aprile 2020

Luigi Valentini (foto per gentile concessione dell'ufficio stampa di Confindustria).

E' scomparso questa mattina (domenica 19 aprile), all'età di 84 anni, Luigi Valentini, verucchiese di nascita, con il fratello Giovanni fondatore delle Industrie Valentini, storica azienda del legno specializzata nella produzione di mobili in kit e nell'arredamento per la casa. Negli anni '80 il fratello gli aveva ceduto le quote, abbandonato l'attività, un gruppo costituito da cinque aziende collegate. Luigi Valentini era sposato con Adriana Zannoni e lascia anche due figli, Gianluca e Cristina. Il figlio Gianluigi era deceduto nel 2017. La redazione di altarimini.it si unisce alle condoglianze per la scomparsa del noto imprenditore.



Le reazioni alla scomparsa di Luigi Valentini