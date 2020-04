Che Tempo Che Fa: ospiti da Fazio i riminesi Gorini, Burioni e De Luigi

Attualità

Rimini

19 Aprile 2020

Fabio Fazio.

Prosegue senza sosta il racconto della pandemia di Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa iniziato quando ancora c’era “normalità” nell’aria e proseguito durante la quarantena. Domenica sera 19 aprile tra gli ospiti su Rai2 anche i riminesi FabioDeLuigi, Roberto Burioni e Giacomo Gorini: diversi contributi e collegamenti sul tema sono previsti sia nell’appuntamento delle 21 sia in quello precedente delle ore 19.40.



Il racconto di Che Tempo che Fa parte con le riflessioni del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, per passare poi a quelle del nuovo presidente di Confindustria Carlo Bonomi. In studio anche la “star” di questa pandemia spuntato in tutte le trasmissioni, l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Immancabile il virologo Roberto Burioni con lui Walter Ricciardi, membro del Comitato esecutivo dell’Oms e consulente scientifico del Ministro della Salute e la biologa, docente universitaria e senatrice a vita Elena Cattaneo, co-fondatrice e direttrice di UniStem. Per parlare dello stato del nostro calcio ci sarà il presidente della Figc Gabriele Gravina. Fabio Fazio incontrerà poi il docente universitario Alfonso Fuggetta, membro della task force scelta dalla ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per valutare soluzioni basate sull’utilizzo dei dati nella gestione dell’emergenza; Giacomo Gorini, immunologo riminese dell’Edward Jenner Institute di Oxford, ente in prima linea nella ricerca di un vaccino. Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Marc Innaro da Mosca, Rino Pellino da Berlino, Alberto Romagnoli da Bruxelles e Giammarco Sicuro da Madrid. E ancora: lo scrittore Roberto Saviano, in collegamento da New York; Zucchero “Sugar” Fornaciari con una speciale esibizione live; Fabio De Luigi, uno dei volti della campagna social #iorestoacasa; il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli.